- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
9.24 USD
En kötü işlem:
-7.90 USD
Brüt kâr:
22.06 USD (442 pips)
Brüt zarar:
-10.92 USD (295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (22.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.06 USD (7)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.27 USD (2)
Aylık büyüme:
1.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.62 USD
Maksimum:
10.62 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|134
|XAUUSD
|13
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.24 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AquaFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok