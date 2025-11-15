SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ForN2
Danni Jumena

ForN2

Danni Jumena
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
-13.14 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
-25.06 EUR (2 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
-6.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
121 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-8.35 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
-8.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.06 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.06 EUR
Maksimum:
25.06 EUR (96.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.06 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 18
GlobalPrime-Live
0.00 × 5
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 9
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 48
XMTrading-Real 11
0.36 × 11
Full Algo..trade when breakout
2025.11.15 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.15 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 121 days
