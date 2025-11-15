SinyallerBölümler
Lei Tan Lei

EMA Golden Ride

Lei Tan Lei
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
155 (67.68%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (32.31%)
En iyi işlem:
38.85 USD
En kötü işlem:
-63.01 USD
Brüt kâr:
1 017.13 USD (89 117 pips)
Brüt zarar:
-828.99 USD (64 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (135.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.05 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
95 (41.48%)
Satış işlemleri:
134 (58.52%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
6.56 USD
Ortalama zarar:
-11.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-179.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.12 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 USD
Maksimum:
324.32 USD (70.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 217
SILVER 8
GBPUSD 2
GBPAUD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 149
SILVER 41
GBPUSD -3
GBPAUD 2
AUDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 24K
SILVER 824
GBPUSD -342
GBPAUD 327
AUDUSD -101
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.85 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +135.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 23
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 6
XMGlobal-Real 251
0.41 × 356
FXCM-USDReal08
0.48 × 277
DMABrokers-Live5
0.50 × 2
XMGlobal-Real 6
0.54 × 13
XMGlobal-Real 24
0.60 × 72
XMUK-Real 20
2.50 × 6
DooPrime-Live 2
3.43 × 7
XM.COM-AU-Real 20
7.50 × 2
Alpari-Standard2
9.00 × 111
XMGlobal-Real 28
9.00 × 2
XMGlobal-Real 20
10.67 × 3
FBS-Real-1
11.45 × 58
This is a fully automated trading signal using three Exponential Moving Averages (short, medium, long EMAs) to follow market trends, capturing high-probability opportunities in gold and forex. With strict trend filtering, ATR-based stop loss, dynamic trailing stop, and risk-percentage position sizing, it ensures controlled and steady account growth. Ideal for traders seeking automated trend-following and consistent long-term performance.
İnceleme yok
2025.11.15 06:08
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.76% of days out of the 184 days of the signal's entire lifetime.
