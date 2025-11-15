- Büyüme
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
155 (67.68%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (32.31%)
En iyi işlem:
38.85 USD
En kötü işlem:
-63.01 USD
Brüt kâr:
1 017.13 USD (89 117 pips)
Brüt zarar:
-828.99 USD (64 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (135.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.05 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
95 (41.48%)
Satış işlemleri:
134 (58.52%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
6.56 USD
Ortalama zarar:
-11.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-179.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.12 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 USD
Maksimum:
324.32 USD (70.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|217
|SILVER
|8
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|149
|SILVER
|41
|GBPUSD
|-3
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|24K
|SILVER
|824
|GBPUSD
|-342
|GBPAUD
|327
|AUDUSD
|-101
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +38.85 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +135.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 23
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 251
|0.41 × 356
|
FXCM-USDReal08
|0.48 × 277
|
DMABrokers-Live5
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 6
|0.54 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|0.60 × 72
|
XMUK-Real 20
|2.50 × 6
|
DooPrime-Live 2
|3.43 × 7
|
XM.COM-AU-Real 20
|7.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|9.00 × 111
|
XMGlobal-Real 28
|9.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|10.67 × 3
|
FBS-Real-1
|11.45 × 58
This is a fully automated trading signal using three Exponential Moving Averages (short, medium, long EMAs) to follow market trends, capturing high-probability opportunities in gold and forex. With strict trend filtering, ATR-based stop loss, dynamic trailing stop, and risk-percentage position sizing, it ensures controlled and steady account growth. Ideal for traders seeking automated trend-following and consistent long-term performance.
