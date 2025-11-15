- Büyüme
İşlemler:
10 913
Kârla kapanan işlemler:
5 713 (52.35%)
Zararla kapanan işlemler:
5 200 (47.65%)
En iyi işlem:
1 218.43 USD
En kötü işlem:
-643.20 USD
Brüt kâr:
124 044.95 USD (3 263 505 pips)
Brüt zarar:
-106 250.40 USD (3 229 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (607.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 271.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.10%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
1278
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
5 071 (46.47%)
Satış işlemleri:
5 842 (53.53%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
21.71 USD
Ortalama zarar:
-20.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 104.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 950.51 USD (19)
Aylık büyüme:
15.99%
Yıllık tahmin:
193.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 518.22 USD (9.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.38% (3 518.22 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|34K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 218.43 USD
En kötü işlem: -643 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +607.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 104.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RockfortMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
