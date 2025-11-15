- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
22 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (8.33%)
En iyi işlem:
2.34 USD
En kötü işlem:
-0.21 USD
Brüt kâr:
14.95 USD (94 542 pips)
Brüt zarar:
-0.33 USD (31 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.71 USD (12)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.18%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
69.62
Alış işlemleri:
11 (45.83%)
Satış işlemleri:
13 (54.17%)
Kâr faktörü:
45.30
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-0.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.21 USD (1)
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.21 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.44% (13.16 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
