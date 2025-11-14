SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader Pro Jarang Kalah Besar
Donny Roganda Manurung

Trader Pro Jarang Kalah Besar

Donny Roganda Manurung
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
98.45 USD
En kötü işlem:
-10.16 USD
Brüt kâr:
114.50 USD (65 275 pips)
Brüt zarar:
-10.51 USD (10 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (114.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
10.17
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.89
Beklenen getiri:
26.00 USD
Ortalama kâr:
38.17 USD
Ortalama zarar:
-10.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.16 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
10.23 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 55K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.45 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.11.14 23:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.14 23:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 23:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
