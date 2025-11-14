SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Institutional Flow
Luis Diego Arroyo Jimenez

Gold Institutional Flow

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
19.92 USD
En kötü işlem:
-15.22 USD
Brüt kâr:
117.38 USD (74 969 pips)
Brüt zarar:
-87.33 USD (151 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (70.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.58 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
72.79%
Maks. mevduat yükü:
1.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
3 (14.29%)
Satış işlemleri:
18 (85.71%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
7.83 USD
Ortalama zarar:
-14.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.73 USD (3)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.69 USD
Maksimum:
44.73 USD (1.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (42.60 USD)
Varlığa göre:
0.87% (21.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 13
BTCUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 43
BTCUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 6.4K
BTCUSD -83K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.92 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.73 USD

Signal based on Technical and Institutional Analysis

This signal trades mainly XAUUSD (Gold) using a combined methodology of:

Market Structure analysis

Institutional Supply & Demand zones

Strong Breakout entries

Liquidity-based pullbacks

Multi–timeframe confirmation (H1, M15, M5)

Strict risk management

Fixed Stop Loss and Take Profit on every trade


✔ Clear entries with a favorable Risk/Reward ratio
✔ No martingale or risky grid systems
✔ Strategy designed for consistent long-term growth
✔ Suitable for small, medium, and large accounts

📈 Objective: capture clean, high-probability movements on Gold while avoiding manipulation areas.

🔒 Responsible and disciplined trading only.



............

İnceleme yok
2025.11.14 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
