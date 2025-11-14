- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
12.68 USD
En kötü işlem:
-0.14 USD
Brüt kâr:
26.06 USD (1 082 pips)
Brüt zarar:
-0.14 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (25.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.27%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
185.14
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
186.14
Beklenen getiri:
5.18 USD
Ortalama kâr:
6.52 USD
Ortalama zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.14 USD (1)
Aylık büyüme:
102.83%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.14 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.09% (0.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|25
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.68 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.31 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|1.41 × 17
|
Exness-Real9
|2.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|2.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|2.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|2.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|2.91 × 11
|
Tickmill-Live10
|3.17 × 6
|
Axi-US06-Live
|4.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|4.50 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|5.17 × 18
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|6.67 × 9
|
Exness-Real4
|7.33 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|7.60 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|7.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
5
60%
5
80%
100%
186.14
5.18
USD
USD
1%
1:500