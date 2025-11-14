SinyallerBölümler
Abdulaziz Saeed Mabruk Alghamdi

Steady Growth XG

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
21 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (58.82%)
En iyi işlem:
46.26 USD
En kötü işlem:
-34.09 USD
Brüt kâr:
81.69 USD (8 350 pips)
Brüt zarar:
-138.33 USD (12 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (11.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.91 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.80%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
31 (60.78%)
Satış işlemleri:
20 (39.22%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.11 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-4.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.01 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
104.72 USD
Maksimum:
104.72 USD (9.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.73% (104.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 3
EURAUD 3
GBPCHF 3
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
XAUUSD 3
EURCHF 2
USDCHF 2
EURCAD 2
GBPUSD 2
CADCHF 1
GBPAUD 1
EURUSD 1
USDSGD 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
GBPJPY 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -3
CHFJPY 5
NZDCHF -3
EURAUD -3
GBPCHF 6
EURNZD -4
CADJPY 7
USDCAD -1
XAUUSD -12
EURCHF 0
USDCHF 0
EURCAD 2
GBPUSD -4
CADCHF -1
GBPAUD -1
EURUSD -2
USDSGD -1
NZDUSD -1
USDJPY -1
GBPNZD -2
GBPJPY 2
XAGUSD -31
EURJPY 0
NZDJPY 1
AUDJPY -3
NZDCAD 1
GBPCAD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -459
CHFJPY 872
NZDCHF -250
EURAUD -705
GBPCHF 518
EURNZD -502
CADJPY 598
USDCAD -246
XAUUSD -1.2K
EURCHF 32
USDCHF 12
EURCAD 270
GBPUSD -427
CADCHF -95
GBPAUD -201
EURUSD -158
USDSGD -133
NZDUSD -141
USDJPY -159
GBPNZD -387
GBPJPY 320
XAGUSD -615
EURJPY -66
NZDJPY 55
AUDJPY -230
NZDCAD 117
GBPCAD -533
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.26 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.25 × 32
Darwinex-Live
0.32 × 4570
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 447
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 161
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.57 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.38 × 8
XMGlobal-MT5 2
3.53 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.08 × 319
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
18 daha fazla...
Stability Growth is a fully automated trading signal. It combines a robust technical setup with disciplined risk management, aiming for steady growth with limited drawdown.

⚙️ Technical Features:

  • Precise entries and exits based on short-term price movements

  • Average holding time: approx. 6 hours per trade

  • No martingale, no grid – each trade stands on its own

  • Automated strategy with strict control over risk and position size

📊 Strategy Overview:

  • Focused trading on USDJPY with high efficiency

  • Over 85% winning trades since inception

  • Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21

  • Clear SL/TP logic for every setup

  • Monthly growth in the range of 6–8%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 1000 USD

  • Leverage: 1:200 recommended

⚠️ Note:
This signal operates with calm, controlled trading phases – with occasional peak periods generating most of the profits. Ideal for investors seeking consistent results without unnecessary risk.

➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!


İnceleme yok
2025.11.14 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.