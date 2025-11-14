- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|4
|NZDCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPCHF
|3
|EURNZD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|2
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDSGD
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-3
|CHFJPY
|5
|NZDCHF
|-3
|EURAUD
|-3
|GBPCHF
|6
|EURNZD
|-4
|CADJPY
|7
|USDCAD
|-1
|XAUUSD
|-12
|EURCHF
|0
|USDCHF
|0
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|-4
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|-1
|EURUSD
|-2
|USDSGD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDJPY
|-1
|GBPNZD
|-2
|GBPJPY
|2
|XAGUSD
|-31
|EURJPY
|0
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|-3
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-459
|CHFJPY
|872
|NZDCHF
|-250
|EURAUD
|-705
|GBPCHF
|518
|EURNZD
|-502
|CADJPY
|598
|USDCAD
|-246
|XAUUSD
|-1.2K
|EURCHF
|32
|USDCHF
|12
|EURCAD
|270
|GBPUSD
|-427
|CADCHF
|-95
|GBPAUD
|-201
|EURUSD
|-158
|USDSGD
|-133
|NZDUSD
|-141
|USDJPY
|-159
|GBPNZD
|-387
|GBPJPY
|320
|XAGUSD
|-615
|EURJPY
|-66
|NZDJPY
|55
|AUDJPY
|-230
|NZDCAD
|117
|GBPCAD
|-533
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.25 × 32
|
Darwinex-Live
|0.32 × 4570
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 447
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 161
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|2.57 × 7
|
VantageFXInternational-Live
|2.65 × 43
|
TickmillUK-Live
|2.88 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.38 × 8
|
XMGlobal-MT5 2
|3.53 × 43
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|4.08 × 319
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
Stability Growth is a fully automated trading signal. It combines a robust technical setup with disciplined risk management, aiming for steady growth with limited drawdown.
⚙️ Technical Features:
-
Precise entries and exits based on short-term price movements
-
Average holding time: approx. 6 hours per trade
-
No martingale, no grid – each trade stands on its own
-
Automated strategy with strict control over risk and position size
📊 Strategy Overview:
-
Focused trading on USDJPY with high efficiency
-
Over 85% winning trades since inception
-
Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21
-
Clear SL/TP logic for every setup
-
Monthly growth in the range of 6–8%
💼 Recommended Requirements:
-
Capital: from 1000 USD
-
Leverage: 1:200 recommended
⚠️ Note:
This signal operates with calm, controlled trading phases – with occasional peak periods generating most of the profits. Ideal for investors seeking consistent results without unnecessary risk.
➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!
USD
USD
USD