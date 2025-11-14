SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TestDrive
Y Tri Mujiadi Putranto

TestDrive

Y Tri Mujiadi Putranto
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
77 (82.79%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (17.20%)
En iyi işlem:
1 560.34 USD
En kötü işlem:
-345.65 USD
Brüt kâr:
1 785.39 USD (1 432 193 pips)
Brüt zarar:
-939.71 USD (5 186 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (204.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 581.16 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
85.56%
Maks. mevduat yükü:
249.59%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
72 (77.42%)
Satış işlemleri:
21 (22.58%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
9.09 USD
Ortalama kâr:
23.19 USD
Ortalama zarar:
-58.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-901.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-901.89 USD (15)
Aylık büyüme:
-13.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
901.89 USD (480.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.65% (901.89 USD)
Varlığa göre:
96.54% (443.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 87
archived 3
US100 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -733
archived 1.6K
US100 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -3.8M
archived 0
US100 59
EURUSD 17
GBPUSD 6
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 560.34 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +204.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -901.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
155 daha fazla...
nguji DD-MAX balance 100 USD // 
İnceleme yok
