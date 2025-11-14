- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
77 (82.79%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (17.20%)
En iyi işlem:
1 560.34 USD
En kötü işlem:
-345.65 USD
Brüt kâr:
1 785.39 USD (1 432 193 pips)
Brüt zarar:
-939.71 USD (5 186 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (204.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 581.16 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
85.56%
Maks. mevduat yükü:
249.59%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
72 (77.42%)
Satış işlemleri:
21 (22.58%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
9.09 USD
Ortalama kâr:
23.19 USD
Ortalama zarar:
-58.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-901.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-901.89 USD (15)
Aylık büyüme:
-13.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
901.89 USD (480.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.65% (901.89 USD)
Varlığa göre:
96.54% (443.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|87
|archived
|3
|US100
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-733
|archived
|1.6K
|US100
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-3.8M
|archived
|0
|US100
|59
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|6
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 560.34 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +204.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -901.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
nguji DD-MAX balance 100 USD //
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
6
USD
USD
12
0%
93
82%
86%
1.89
9.09
USD
USD
97%
1:500