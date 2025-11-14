- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
40 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (44.44%)
En iyi işlem:
8.96 USD
En kötü işlem:
-11.88 USD
Brüt kâr:
296.39 USD (29 616 pips)
Brüt zarar:
-337.34 USD (33 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (172.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.86 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
66.95%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
14 (19.44%)
Satış işlemleri:
58 (80.56%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
7.41 USD
Ortalama zarar:
-10.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-104.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.90 USD (10)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.42 USD
Maksimum:
207.54 USD (9.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.64% (207.54 USD)
Varlığa göre:
0.84% (16.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-41
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.96 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +172.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Trade Only Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
72
55%
67%
0.87
-0.57
USD
USD
10%
1:500