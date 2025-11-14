SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC Markets BOSS BTC ETH
Mr Jirawat Buathong

IC Markets BOSS BTC ETH

Mr Jirawat Buathong
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
50 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (23.08%)
En iyi işlem:
4.90 USD
En kötü işlem:
-10.15 USD
Brüt kâr:
79.76 USD (3 285 pips)
Brüt zarar:
-65.43 USD (3 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (10.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.87 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
7.75%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
34 (52.31%)
Satış işlemleri:
31 (47.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.75 USD (2)
Aylık büyüme:
10.88%
Yıllık tahmin:
132.01%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.80 USD
Maksimum:
21.66 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (21.66 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 38
USDJPY 25
GBPUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7
USDJPY 8
GBPUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 52
USDJPY 184
GBPUSD -20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.90 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
0.43 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 20
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 584
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 10240
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 721
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 3761
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.03 × 36
İnceleme yok
2025.11.14 19:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC Markets BOSS BTC ETH
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
258
USD
26
95%
65
76%
8%
1.21
0.22
USD
16%
1:500
