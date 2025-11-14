- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
50 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (23.08%)
En iyi işlem:
4.90 USD
En kötü işlem:
-10.15 USD
Brüt kâr:
79.76 USD (3 285 pips)
Brüt zarar:
-65.43 USD (3 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (10.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.87 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
7.75%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
34 (52.31%)
Satış işlemleri:
31 (47.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.75 USD (2)
Aylık büyüme:
10.88%
Yıllık tahmin:
132.01%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.80 USD
Maksimum:
21.66 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (21.66 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|52
|USDJPY
|184
|GBPUSD
|-20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.90 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.11 × 9
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.43 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 20
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 584
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 10240
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 721
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live25
|0.98 × 3761
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|1.03 × 36
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
258
USD
USD
26
95%
65
76%
8%
1.21
0.22
USD
USD
16%
1:500