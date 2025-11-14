SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalp Volatility
Salomao Hack

Scalp Volatility

Salomao Hack
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
128 (51.82%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (48.18%)
En iyi işlem:
231.17 USD
En kötü işlem:
-333.10 USD
Brüt kâr:
4 249.48 USD (33 891 pips)
Brüt zarar:
-2 594.14 USD (14 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (338.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
210 (85.02%)
Satış işlemleri:
37 (14.98%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
6.70 USD
Ortalama kâr:
33.20 USD
Ortalama zarar:
-21.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-729.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.90 USD (7)
Aylık büyüme:
11.99%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.82 USD
Maksimum:
777.02 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (777.02 USD)
Varlığa göre:
0.05% (2.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 247
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +231.17 USD
En kötü işlem: -333 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +338.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -729.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
İnceleme yok
2025.11.14 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalp Volatility
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
5.8K
USD
8
93%
247
51%
100%
1.63
6.70
USD
18%
1:500
Kopyala

