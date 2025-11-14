- Büyüme
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
128 (51.82%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (48.18%)
En iyi işlem:
231.17 USD
En kötü işlem:
-333.10 USD
Brüt kâr:
4 249.48 USD (33 891 pips)
Brüt zarar:
-2 594.14 USD (14 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (338.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
210 (85.02%)
Satış işlemleri:
37 (14.98%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
6.70 USD
Ortalama kâr:
33.20 USD
Ortalama zarar:
-21.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-729.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-729.90 USD (7)
Aylık büyüme:
11.99%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.82 USD
Maksimum:
777.02 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.46% (777.02 USD)
Varlığa göre:
0.05% (2.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +231.17 USD
En kötü işlem: -333 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +338.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -729.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
İnceleme yok
