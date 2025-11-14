- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
439.58 USD
En kötü işlem:
-565.94 USD
Brüt kâr:
2 987.64 USD (2 116 pips)
Brüt zarar:
-1 656.24 USD (1 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 989.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 989.35 USD (8)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
7 (41.18%)
Satış işlemleri:
10 (58.82%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
78.32 USD
Ortalama kâr:
213.40 USD
Ortalama zarar:
-552.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 081.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 081.88 USD (2)
Aylık büyüme:
1.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
875.06 USD
Maksimum:
1 098.99 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +439.58 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 989.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 081.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
