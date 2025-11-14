SinyallerBölümler
Alno Markets Ltd

IndexLord 100K Live

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
439.58 USD
En kötü işlem:
-565.94 USD
Brüt kâr:
2 987.64 USD (2 116 pips)
Brüt zarar:
-1 656.24 USD (1 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 989.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 989.35 USD (8)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
7 (41.18%)
Satış işlemleri:
10 (58.82%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
78.32 USD
Ortalama kâr:
213.40 USD
Ortalama zarar:
-552.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 081.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 081.88 USD (2)
Aylık büyüme:
1.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
875.06 USD
Maksimum:
1 098.99 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 857
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +439.58 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 989.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 081.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 4
İnceleme yok
2025.11.14 15:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 15:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 15:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
