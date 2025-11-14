- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
19.65 USD
En kötü işlem:
-12.03 USD
Brüt kâr:
34.88 USD (3 643 pips)
Brüt zarar:
-21.19 USD (2 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (10.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.66 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
72.44%
Maks. mevduat yükü:
10.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
3.49 USD
Ortalama zarar:
-5.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.03 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.16 USD
Maksimum:
12.03 USD (12.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.54% (12.03 USD)
Varlığa göre:
11.12% (9.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.65 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
