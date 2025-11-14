- Büyüme
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
87 (70.16%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (29.84%)
En iyi işlem:
175.08 EUR
En kötü işlem:
-119.11 EUR
Brüt kâr:
1 668.42 EUR (66 441 pips)
Brüt zarar:
-1 276.45 EUR (48 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (92.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
270.28 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
70 (56.45%)
Satış işlemleri:
54 (43.55%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
3.16 EUR
Ortalama kâr:
19.18 EUR
Ortalama zarar:
-34.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-167.92 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-167.92 EUR (3)
Aylık büyüme:
23.95%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
118.15 EUR
Maksimum:
291.17 EUR (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|113
|AUDCAD#
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|428
|AUDCAD#
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|17K
|AUDCAD#
|685
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobalMU-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Quant Vault V1A quant system designed to secure and make low risk profits on several pairs.
- This is not martiangle / grid or roulete or whatever high risk casino systems you saw in other providers
- 100% algoritmic system that is based on both fundaments and tehnicals
- 24/5 Human monitoring
By QuantAdversiers
İnceleme yok