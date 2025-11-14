SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tech Innovator Portfolio
Giuseppe Pajusco

Tech Innovator Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
43 (56.57%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (43.42%)
En iyi işlem:
2 998.12 USD
En kötü işlem:
-1 405.26 USD
Brüt kâr:
5 871.41 USD (16 160 pips)
Brüt zarar:
-4 833.04 USD (14 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (73.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 229.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
38 (50.00%)
Satış işlemleri:
38 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
13.66 USD
Ortalama kâr:
136.54 USD
Ortalama zarar:
-146.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 078.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 314.20 USD (4)
Aylık büyüme:
2.79%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 723.97 USD
Maksimum:
2 350.02 USD (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (2 345.70 USD)
Varlığa göre:
3.28% (3 357.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 14
AUDCAD 12
AUDNZD 8
EURCAD 8
LLY 3
PLD 3
TIP 3
SKYY 3
DUK 2
IGV 2
XLK 2
SMH 2
ICLN 2
EXC 1
GS 1
IPG 1
NVDA 1
XOM 1
AMD 1
GE 1
GOOG 1
MCD 1
MS 1
WMT 1
XBI 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 13
AUDNZD 27
EURCAD 44
LLY -1.2K
PLD 72
TIP -23
SKYY -145
DUK 62
IGV -77
XLK 2
SMH -96
ICLN -778
EXC 20
GS -17
IPG 14
NVDA -411
XOM -46
AMD 3K
GE 34
GOOG 63
MCD -5
MS -122
WMT 531
XBI 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -244
AUDCAD -1K
AUDNZD 5
EURCAD 669
LLY -4.3K
PLD 279
TIP 59
SKYY -376
DUK 119
IGV -161
XLK 41
SMH -619
ICLN -43
EXC 93
GS -1.6K
IPG 41
NVDA -561
XOM -251
AMD 8.2K
GE 703
GOOG 809
MCD -5
MS -377
WMT 387
XBI 176
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 998.12 USD
En kötü işlem: -1 405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 078.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.23 × 1978
FXOpen-MT5
1.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 3
RoboForex-Pro
4.50 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.68 × 516
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BCS5-Real
7.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
10.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
14.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
14.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
23.50 × 2
Algo Portfolio with focus on technology sector, semi-conductors, clean energy
İnceleme yok
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
