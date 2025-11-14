- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
43 (56.57%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (43.42%)
En iyi işlem:
2 998.12 USD
En kötü işlem:
-1 405.26 USD
Brüt kâr:
5 871.41 USD (16 160 pips)
Brüt zarar:
-4 833.04 USD (14 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (73.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 229.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
38 (50.00%)
Satış işlemleri:
38 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
13.66 USD
Ortalama kâr:
136.54 USD
Ortalama zarar:
-146.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 078.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 314.20 USD (4)
Aylık büyüme:
2.79%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 723.97 USD
Maksimum:
2 350.02 USD (2.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (2 345.70 USD)
Varlığa göre:
3.28% (3 357.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|8
|EURCAD
|8
|LLY
|3
|PLD
|3
|TIP
|3
|SKYY
|3
|DUK
|2
|IGV
|2
|XLK
|2
|SMH
|2
|ICLN
|2
|EXC
|1
|GS
|1
|IPG
|1
|NVDA
|1
|XOM
|1
|AMD
|1
|GE
|1
|GOOG
|1
|MCD
|1
|MS
|1
|WMT
|1
|XBI
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|9
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|27
|EURCAD
|44
|LLY
|-1.2K
|PLD
|72
|TIP
|-23
|SKYY
|-145
|DUK
|62
|IGV
|-77
|XLK
|2
|SMH
|-96
|ICLN
|-778
|EXC
|20
|GS
|-17
|IPG
|14
|NVDA
|-411
|XOM
|-46
|AMD
|3K
|GE
|34
|GOOG
|63
|MCD
|-5
|MS
|-122
|WMT
|531
|XBI
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-244
|AUDCAD
|-1K
|AUDNZD
|5
|EURCAD
|669
|LLY
|-4.3K
|PLD
|279
|TIP
|59
|SKYY
|-376
|DUK
|119
|IGV
|-161
|XLK
|41
|SMH
|-619
|ICLN
|-43
|EXC
|93
|GS
|-1.6K
|IPG
|41
|NVDA
|-561
|XOM
|-251
|AMD
|8.2K
|GE
|703
|GOOG
|809
|MCD
|-5
|MS
|-377
|WMT
|387
|XBI
|176
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 998.12 USD
En kötü işlem: -1 405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +73.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 078.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1978
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|10.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|14.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|14.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|23.50 × 2
Algo Portfolio with focus on technology sector, semi-conductors, clean energy
