Ibrahim Erkan

CMQ NIRVANA

Ibrahim Erkan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 110%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
35 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.89%)
En iyi işlem:
8.60 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
75.71 USD (31 894 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD (44 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (46.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.29 USD (15)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.62%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
377.35
Alış işlemleri:
17 (44.74%)
Satış işlemleri:
21 (55.26%)
Kâr faktörü:
315.46
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Aylık büyüme:
109.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (0.20 USD)
Varlığa göre:
26.15% (207.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotBrent 10
ETHUSD 8
EURUSD 7
US500 7
USDJPY 4
GBPUSD 1
USDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotBrent 8
ETHUSD 9
EURUSD 16
US500 17
USDJPY 11
GBPUSD 9
USDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotBrent 1.7K
ETHUSD 28K
EURUSD 435
US500 710
USDJPY 551
GBPUSD 178
USDCHF 88
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 21
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.01 × 112
ICMarkets-Live20
0.03 × 69
MYFX-US01-Live
0.03 × 30
ICMarkets-Live10
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
EGlobal-Cent4
0.67 × 3
FBS-Real-2
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
Axi-US02-Live
1.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
ICMarkets-Live07
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 3
İnceleme yok
2025.11.14 15:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CMQ NIRVANA
Ayda 40 USD
110%
0
0
USD
792
USD
1
100%
38
92%
100%
315.45
1.99
USD
26%
1:500
Kopyala

