- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
35 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.89%)
En iyi işlem:
8.60 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
75.71 USD (31 894 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD (44 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (46.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.29 USD (15)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.62%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
377.35
Alış işlemleri:
17 (44.74%)
Satış işlemleri:
21 (55.26%)
Kâr faktörü:
315.46
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Aylık büyüme:
109.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (0.20 USD)
Varlığa göre:
26.15% (207.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SpotBrent
|10
|ETHUSD
|8
|EURUSD
|7
|US500
|7
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SpotBrent
|8
|ETHUSD
|9
|EURUSD
|16
|US500
|17
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SpotBrent
|1.7K
|ETHUSD
|28K
|EURUSD
|435
|US500
|710
|USDJPY
|551
|GBPUSD
|178
|USDCHF
|88
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 21
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.01 × 112
|
ICMarkets-Live20
|0.03 × 69
|
MYFX-US01-Live
|0.03 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
EGlobal-Cent4
|0.67 × 3
|
FBS-Real-2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 3
