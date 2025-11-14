- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.00 USD (26 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
56.90%
Maks. mevduat yükü:
33.68%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.39% (40.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 17
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
0%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
0%
1
100%
57%
n/a
1.00
USD
USD
19%
1:500