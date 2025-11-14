SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Real Assets Portfolio
Giuseppe Pajusco

Real Assets Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
123 (50.82%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (49.17%)
En iyi işlem:
13 439.59 USD
En kötü işlem:
-4 899.42 USD
Brüt kâr:
71 394.18 USD (109 668 pips)
Brüt zarar:
-44 117.27 USD (28 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 504.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 003.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
98.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
205 (84.71%)
Satış işlemleri:
37 (15.29%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
112.71 USD
Ortalama kâr:
580.44 USD
Ortalama zarar:
-370.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 864.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 300.72 USD (8)
Aylık büyüme:
12.67%
Yıllık tahmin:
153.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 722.19 USD
Maksimum:
10 404.30 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.80% (10 352.66 USD)
Varlığa göre:
1.65% (2 109.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GLD 22
QQQ 20
EURAUD 11
EURUSD 11
MSTR 9
EFA 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
EEM 6
SPDW 6
VEA 6
EFV 6
XAUUSD 5
NDX 5
SCHF 5
VPL 5
XLB 5
EFAV 5
AAXJ 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
EURCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
FTEC 4
ICLN 4
EZU 4
XLK 3
XLV 3
XLE 3
XLU 3
MCHI 3
EFG 3
EWJ 3
EWT 3
EWY 3
EWZ 3
KRE 3
SLV 3
SPY 3
GBPAUD 2
GBPNZD 2
IYR 2
SCZ 2
INDA 2
ITOT 1
TIP 1
TLT 1
XLF 1
XLI 1
XLY 1
VNQ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GLD 22K
QQQ 3.8K
EURAUD 1.7K
EURUSD -7.9K
MSTR 2.6K
EFA -846
NZDCAD -1.6K
GBPCAD -1.1K
EEM -712
SPDW -129
VEA -169
EFV -443
XAUUSD 761
NDX 1.6K
SCHF -266
VPL 472
XLB 32
EFAV -750
AAXJ 121
AUDNZD 2.7K
EURNZD -812
EURCAD 47
AUDCAD -1.6K
EURGBP 589
FTEC 3.6K
ICLN 845
EZU -161
XLK 848
XLV -286
XLE -614
XLU -78
MCHI 135
EFG -792
EWJ 796
EWT 1.1K
EWY 2.7K
EWZ -591
KRE -779
SLV 2K
SPY -193
GBPAUD 756
GBPNZD -690
IYR -1.2K
SCZ -155
INDA 614
ITOT -21
TIP 72
TLT -111
XLF -91
XLI 13
XLY 151
VNQ -747
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GLD 16K
QQQ 16K
EURAUD 809
EURUSD -5.9K
MSTR 40K
EFA -366
NZDCAD -654
GBPCAD -196
EEM 172
SPDW 37
VEA -11
EFV -127
XAUUSD 2K
NDX 1.8K
SCHF -2
VPL 234
XLB -279
EFAV -282
AAXJ 455
AUDNZD 457
EURNZD -236
EURCAD 13
AUDCAD -154
EURGBP 146
FTEC 3.5K
ICLN 110
EZU 136
XLK 2K
XLV -286
XLE -466
XLU -101
MCHI 358
EFG -351
EWJ 524
EWT 790
EWY 2.9K
EWZ -294
KRE -762
SLV 1.2K
SPY 946
GBPAUD 261
GBPNZD -237
IYR -202
SCZ -168
INDA 257
ITOT 10
TIP 46
TLT -18
XLF -60
XLI 123
XLY 790
VNQ -221
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 439.59 USD
En kötü işlem: -4 899 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 504.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 864.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.25 × 32
Darwinex-Live
0.30 × 4344
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 18
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 240
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
VantageFXInternational-Live
4.28 × 25
Binary.com-Server
4.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Algo Portfolio with focus on real assets like gold, silver, real estates, energy sector, material sector
İnceleme yok
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Real Assets Portfolio
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
128K
USD
21
0%
242
50%
100%
1.61
112.71
USD
10%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.