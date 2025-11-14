- Büyüme
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
112 (56.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (43.72%)
En iyi işlem:
51.45 EUR
En kötü işlem:
-37.28 EUR
Brüt kâr:
394.83 EUR (29 588 pips)
Brüt zarar:
-492.93 EUR (32 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.45 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
106 (53.27%)
Satış işlemleri:
93 (46.73%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.49 EUR
Ortalama kâr:
3.53 EUR
Ortalama zarar:
-5.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-100.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-100.69 EUR (11)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
5.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.58 EUR
Maksimum:
245.55 EUR (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.24% (245.55 EUR)
Varlığa göre:
0.14% (2.76 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|70
|EURGBP
|68
|GBPUSD
|42
|AUDCAD
|9
|EURCHF
|5
|NZDCAD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|39
|EURGBP
|-189
|GBPUSD
|26
|AUDCAD
|11
|EURCHF
|-4
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|2.7K
|EURGBP
|-6K
|GBPUSD
|-1.1K
|AUDCAD
|1.1K
|EURCHF
|-273
|NZDCAD
|309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.45 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +18.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -100.69 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 4
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.11 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 30
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
CFHMarkets-Live1
|0.38 × 40
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
EGlobal-Cent5
|0.41 × 74
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 85
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.60 × 85
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
80
100%
199
56%
100%
0.80
-0.49
EUR
EUR
11%
1:200