SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 inceleme
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
112 (56.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (43.72%)
En iyi işlem:
51.45 EUR
En kötü işlem:
-37.28 EUR
Brüt kâr:
394.83 EUR (29 588 pips)
Brüt zarar:
-492.93 EUR (32 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.45 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
106 (53.27%)
Satış işlemleri:
93 (46.73%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.49 EUR
Ortalama kâr:
3.53 EUR
Ortalama zarar:
-5.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-100.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-100.69 EUR (11)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
5.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.58 EUR
Maksimum:
245.55 EUR (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.24% (245.55 EUR)
Varlığa göre:
0.14% (2.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 70
EURGBP 68
GBPUSD 42
AUDCAD 9
EURCHF 5
NZDCAD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 39
EURGBP -189
GBPUSD 26
AUDCAD 11
EURCHF -4
NZDCAD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 2.7K
EURGBP -6K
GBPUSD -1.1K
AUDCAD 1.1K
EURCHF -273
NZDCAD 309
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.45 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +18.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -100.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
Tickmill-Live05
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
Pepperstone-Edge09
0.00 × 4
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.11 × 18
ICMarkets-Live07
0.20 × 30
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
CFHMarkets-Live1
0.38 × 40
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
EGlobal-Cent5
0.41 × 74
RoboForex-ECN-2
0.49 × 85
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
ICMarkets-Live06
0.60 × 85
163 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 71 days. This comprises 12.72% of days out of the 558 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SNOW EAGLE
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
2K
EUR
80
100%
199
56%
100%
0.80
-0.49
EUR
11%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.