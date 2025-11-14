- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
9 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
En iyi işlem:
38.46 GBP
En kötü işlem:
-13.53 GBP
Brüt kâr:
119.90 GBP (6 217 pips)
Brüt zarar:
-79.48 GBP (7 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (41.87 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
45.04 GBP (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
9 (40.91%)
Satış işlemleri:
13 (59.09%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.84 GBP
Ortalama kâr:
13.32 GBP
Ortalama zarar:
-6.11 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-51.02 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-51.02 GBP (6)
Aylık büyüme:
3.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
51.02 GBP (4.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.01% (51.02 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-817
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.46 GBP
En kötü işlem: -14 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.87 GBP
Maksimum ardışık zarar: -51.02 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4800
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
|7.36 × 1440
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
|8.47 × 747
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
İnceleme yok