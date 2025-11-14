- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
16 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.11%)
En iyi işlem:
83.69 USD
En kötü işlem:
-6.24 USD
Brüt kâr:
499.67 USD (3 829 pips)
Brüt zarar:
-9.29 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (474.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.81 USD (10)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
52.79
Alış işlemleri:
16 (88.89%)
Satış işlemleri:
2 (11.11%)
Kâr faktörü:
53.79
Beklenen getiri:
27.24 USD
Ortalama kâr:
31.23 USD
Ortalama zarar:
-4.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.29 USD (2)
Aylık büyüme:
1.61%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.29 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|10
|GBPJPY
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|475
|GBPJPY
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|GBPJPY
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 37
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 41
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ProsperoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
MTBank-live-1
|0.00 × 2
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
