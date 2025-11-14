SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GBPJPY Turbo Trader
Bashir Ahmad

GBPJPY Turbo Trader

Bashir Ahmad
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
16 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.11%)
En iyi işlem:
83.69 USD
En kötü işlem:
-6.24 USD
Brüt kâr:
499.67 USD (3 829 pips)
Brüt zarar:
-9.29 USD (1 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (474.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.81 USD (10)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
52.79
Alış işlemleri:
16 (88.89%)
Satış işlemleri:
2 (11.11%)
Kâr faktörü:
53.79
Beklenen getiri:
27.24 USD
Ortalama kâr:
31.23 USD
Ortalama zarar:
-4.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.29 USD (2)
Aylık büyüme:
1.61%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.29 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 10
GBPJPY 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 475
GBPJPY 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
GBPJPY 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.69 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +474.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
JustForex-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Real Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 37
TradersWay-Live 2
0.00 × 41
LQD1-Live01
0.00 × 1
ProsperoMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
MTBank-live-1
0.00 × 2
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
142 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 4.13% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.86% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
