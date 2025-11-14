SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURJPY Sharp Entry Pro
Bashir Ahmad

EURJPY Sharp Entry Pro

Bashir Ahmad
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
21 (91.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (8.70%)
En iyi işlem:
81.55 USD
En kötü işlem:
-1.31 USD
Brüt kâr:
673.32 USD (3 379 pips)
Brüt zarar:
-2.49 USD (381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (651.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.31 USD (13)
Sharpe oranı:
1.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
512.08
Alış işlemleri:
17 (73.91%)
Satış işlemleri:
6 (26.09%)
Kâr faktörü:
270.41
Beklenen getiri:
29.17 USD
Ortalama kâr:
32.06 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.31 USD (1)
Aylık büyüme:
1.50%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.31 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (5.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 13
EURJPY 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 651
EURJPY 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURJPY 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.55 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +651.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 4
RoboForex-Pro-2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 11
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
Alpari-ECN1
0.00 × 4
WetradeInternational-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 4
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 3.95% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
80% of trades performed within 11 days. This comprises 2.72% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURJPY Sharp Entry Pro
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
5K
USD
59
43%
23
91%
100%
270.40
29.17
USD
0%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.