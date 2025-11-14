- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
21 (91.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (8.70%)
En iyi işlem:
81.55 USD
En kötü işlem:
-1.31 USD
Brüt kâr:
673.32 USD (3 379 pips)
Brüt zarar:
-2.49 USD (381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (651.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.31 USD (13)
Sharpe oranı:
1.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
512.08
Alış işlemleri:
17 (73.91%)
Satış işlemleri:
6 (26.09%)
Kâr faktörü:
270.41
Beklenen getiri:
29.17 USD
Ortalama kâr:
32.06 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.31 USD (1)
Aylık büyüme:
1.50%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.31 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (5.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|13
|EURJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|651
|EURJPY
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|EURJPY
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 4
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
59
43%
23
91%
100%
270.40
29.17
USD
USD
0%
1:500