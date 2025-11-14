- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
23 (53.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (46.51%)
En iyi işlem:
3.49 USD
En kötü işlem:
-24.67 USD
Brüt kâr:
25.78 USD (25 758 pips)
Brüt zarar:
-178.35 USD (178 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (9.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.49 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.42
Alım-satım etkinliği:
69.59%
Maks. mevduat yükü:
62.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
36 (83.72%)
Satış işlemleri:
7 (16.28%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-3.55 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-8.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-33.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.78 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.57 USD
Maksimum:
154.15 USD (76.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.47% (154.15 USD)
Varlığa göre:
10.74% (19.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-153
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-153K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.49 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
