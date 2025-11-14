SinyallerBölümler
Chun Kin Kan

VGOLD

Chun Kin Kan
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 898%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 412
Kârla kapanan işlemler:
1 632 (67.66%)
Zararla kapanan işlemler:
780 (32.34%)
En iyi işlem:
8 657.16 USD
En kötü işlem:
-4 384.38 USD
Brüt kâr:
274 298.66 USD (440 004 pips)
Brüt zarar:
-153 525.26 USD (470 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (4 161.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 759.56 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
48.75%
Maks. mevduat yükü:
43.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.34
Alış işlemleri:
1 577 (65.38%)
Satış işlemleri:
835 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
50.07 USD
Ortalama kâr:
168.08 USD
Ortalama zarar:
-196.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-2 506.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 418.00 USD (7)
Aylık büyüme:
141.17%
Yıllık tahmin:
1 712.91%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.33 USD
Maksimum:
14 479.69 USD (16.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.11% (39.67 USD)
Varlığa göre:
32.53% (21 208.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 2380
GBPUSD-ECN 15
EURUSD-ECN 4
BTCUSD 3
HK50. 3
AUDCHF-ECN 2
USDCHF-ECN 2
EURAUD-ECN 2
NAS100. 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 113K
GBPUSD-ECN 7.4K
EURUSD-ECN -20
BTCUSD -42
HK50. 251
AUDCHF-ECN 292
USDCHF-ECN 187
EURAUD-ECN -296
NAS100. 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 11K
GBPUSD-ECN 364
EURUSD-ECN -331
BTCUSD -42K
HK50. 48
AUDCHF-ECN 18
USDCHF-ECN 22
EURAUD-ECN 12
NAS100. 45
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 657.16 USD
En kötü işlem: -4 384 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 161.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 506.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.24 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.19% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
