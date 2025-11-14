SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUDCAD Alpha Edge
Bashir Ahmad

AUDCAD Alpha Edge

Bashir Ahmad
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
199.52 USD
En kötü işlem:
-0.50 USD
Brüt kâr:
900.90 USD (2 170 pips)
Brüt zarar:
-0.50 USD (70 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (887.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
887.58 USD (18)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 gün
Düzelme faktörü:
1800.80
Alış işlemleri:
20 (83.33%)
Satış işlemleri:
4 (16.67%)
Kâr faktörü:
1801.80
Beklenen getiri:
37.52 USD
Ortalama kâr:
39.17 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.50 USD (1)
Aylık büyüme:
1.29%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.50 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 17
AUDCAD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 885
AUDCAD 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
AUDCAD 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.52 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +887.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TrioMarkets-Live Server
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 16
Tickmill-Live09
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
48 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.14 11:13
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 3.98% of days out of the 527 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
80% of trades performed within 15 days. This comprises 2.85% of days out of the 527 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol