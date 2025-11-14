SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Quantum Signals
Bashir Ahmad

Gold Quantum Signals

Bashir Ahmad
0 inceleme
137 hafta
0 / 0 USD
Ayda 369 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 359%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
129 (74.56%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (25.43%)
En iyi işlem:
9 563.37 USD
En kötü işlem:
-170.56 USD
Brüt kâr:
73 541.18 USD (37 751 pips)
Brüt zarar:
-725.87 USD (43 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (72 414.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72 414.53 USD (33)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
9.69%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
252.52
Alış işlemleri:
104 (60.12%)
Satış işlemleri:
69 (39.88%)
Kâr faktörü:
101.31
Beklenen getiri:
420.90 USD
Ortalama kâr:
570.09 USD
Ortalama zarar:
-16.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-186.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-285.20 USD (3)
Aylık büyüme:
11.57%
Yıllık tahmin:
140.36%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
288.36 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (288.36 USD)
Varlığa göre:
0.01% (6.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 142
archived 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 405
archived 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 563.37 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +72 414.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.14 11:13
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 4.08% of days out of the 957 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.84% of days out of the 957 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Quantum Signals
Ayda 369 USD
359%
0
0
USD
50K
USD
137
82%
173
74%
10%
101.31
420.90
USD
1%
1:500
Kopyala

