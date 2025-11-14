- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
129 (74.56%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (25.43%)
En iyi işlem:
9 563.37 USD
En kötü işlem:
-170.56 USD
Brüt kâr:
73 541.18 USD (37 751 pips)
Brüt zarar:
-725.87 USD (43 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (72 414.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72 414.53 USD (33)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
9.69%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
252.52
Alış işlemleri:
104 (60.12%)
Satış işlemleri:
69 (39.88%)
Kâr faktörü:
101.31
Beklenen getiri:
420.90 USD
Ortalama kâr:
570.09 USD
Ortalama zarar:
-16.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-186.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-285.20 USD (3)
Aylık büyüme:
11.57%
Yıllık tahmin:
140.36%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
288.36 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (288.36 USD)
Varlığa göre:
0.01% (6.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|archived
|31
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|405
|archived
|72K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|archived
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 563.37 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +72 414.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
