SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lxhy1
Zhen Xi Lin

Lxhy1

Zhen Xi Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-MT5 2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
71 (44.93%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (55.06%)
En iyi işlem:
728.11 USD
En kötü işlem:
-204.20 USD
Brüt kâr:
5 571.67 USD (513 587 pips)
Brüt zarar:
-3 727.67 USD (206 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (489.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 104.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.46%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
79 (50.00%)
Satış işlemleri:
79 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
11.67 USD
Ortalama kâr:
78.47 USD
Ortalama zarar:
-42.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-587.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-587.31 USD (11)
Aylık büyüme:
7 497.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
377.66 USD
Maksimum:
1 080.46 USD (38.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 136
US100Cash 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 1.7K
US100Cash 185
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 117K
US100Cash 191K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +728.11 USD
En kötü işlem: -204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +489.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -587.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

只交易黄金股指，纯手工主观交易，偏激进选手，波段交易，趋势交易
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lxhy1
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
749
USD
14
0%
158
44%
100%
1.49
11.67
USD
0%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.