- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
27 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
23.30 USD (1 829 pips)
Brüt zarar:
-2.55 USD
Maksimum ardışık kazanç:
27 (23.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.30 USD (27)
Sharpe oranı:
1.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.65%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
19.76
Alış işlemleri:
15 (55.56%)
Satış işlemleri:
12 (44.44%)
Kâr faktörü:
9.14
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.75 USD
Maksimum:
1.05 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.10% (98.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|9
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|3
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|9
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|4
|NZDJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|871
|CHFJPY
|303
|AUDJPY
|154
|GBPCAD
|185
|GBPCHF
|153
|NZDJPY
|163
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +23.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|1.47 × 32
ICMarketsSC-MT5
|1.91 × 35
TASS-Live
|2.11 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 11
RoboForex-ECN
|4.86 × 302
ICMarketsSC-MT5-4
|5.40 × 5
Darwinex-Live
|5.87 × 193
XM.COM-MT5
|9.26 × 162
VantageInternational-Live 4
|9.50 × 2
XMGlobal-MT5 15
|14.93 × 42
GBEbrokers-LIVE
|21.19 × 74
İnceleme yok
