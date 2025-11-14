- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
45 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
En iyi işlem:
184.96 USD
En kötü işlem:
-19.18 USD
Brüt kâr:
883.67 USD (264 853 pips)
Brüt zarar:
-95.55 USD (90 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (451.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.08 USD (20)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.54
Alış işlemleri:
19 (32.76%)
Satış işlemleri:
39 (67.24%)
Kâr faktörü:
9.25
Beklenen getiri:
13.59 USD
Ortalama kâr:
19.64 USD
Ortalama zarar:
-7.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-74.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.77 USD (8)
Aylık büyüme:
134.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.77 USD (7.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.11% (74.77 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|46
|EURUSDm
|7
|GBPUSDm
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|570
|EURUSDm
|121
|GBPUSDm
|97
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|174K
|EURUSDm
|575
|GBPUSDm
|389
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
