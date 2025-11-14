SinyallerBölümler
Wen Yuan Su

Anxin01

Wen Yuan Su
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
497
Kârla kapanan işlemler:
111 (22.33%)
Zararla kapanan işlemler:
386 (77.67%)
En iyi işlem:
6 002.16 USD
En kötü işlem:
-932.50 USD
Brüt kâr:
52 848.84 USD (5 634 533 pips)
Brüt zarar:
-37 238.37 USD (4 622 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4 197.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 002.16 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.00%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
255 (51.31%)
Satış işlemleri:
242 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
31.41 USD
Ortalama kâr:
476.12 USD
Ortalama zarar:
-96.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-1 275.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 160.24 USD (21)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 024.36 USD (112.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (-5 925.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 86
XTIUSD 82
US30 80
NAS100 78
BTCUST 46
XAUUSD 42
ETHUST 33
BNBUST 23
SP500 19
JPN225 7
Archived 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 -1K
XTIUSD 2.1K
US30 -3.6K
NAS100 726
BTCUST 1.5K
XAUUSD 2.9K
ETHUST 2.6K
BNBUST 842
SP500 1.7K
JPN225 1.9K
Archived 6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 -64K
XTIUSD 6.7K
US30 -284K
NAS100 78K
BTCUST 640K
XAUUSD 75K
ETHUST 242K
BNBUST 15K
SP500 12K
JPN225 291K
Archived 849
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 002.16 USD
En kötü işlem: -933 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +4 197.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 275.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 07:36
Trading operations on the account were performed for only 57 days. This comprises 5.87% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
80% of trades performed within 32 days. This comprises 3.3% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.