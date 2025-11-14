- Büyüme
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
77 (60.62%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (39.37%)
En iyi işlem:
5.74 USD
En kötü işlem:
-2.51 USD
Brüt kâr:
43.08 USD (148 547 pips)
Brüt zarar:
-30.88 USD (61 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (8.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.27 USD (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
16.08%
Maks. mevduat yükü:
33.45%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
54 (42.52%)
Satış işlemleri:
73 (57.48%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-0.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.43 USD (8)
Aylık büyüme:
157.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
7.57 USD (40.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.91% (7.11 USD)
Varlığa göre:
1.90% (0.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|ADAUSD
|18
|XRPUSD
|15
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|AVAXUSD
|11
|AUDUSD
|7
|USTEC
|7
|AUDJPY
|5
|SOLUSD
|5
|DOGEUSD
|3
|CADJPY
|3
|DOTUSD
|1
|CHINA50
|1
|USDCHF
|1
|XTIUSD
|1
|BRENT
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|4
|ADAUSD
|0
|XRPUSD
|11
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-1
|AVAXUSD
|-1
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|-2
|AUDJPY
|4
|SOLUSD
|1
|DOGEUSD
|0
|CADJPY
|-1
|DOTUSD
|0
|CHINA50
|0
|USDCHF
|-1
|XTIUSD
|0
|BRENT
|0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|38K
|ADAUSD
|3.8K
|XRPUSD
|66K
|EURUSD
|-127
|GBPUSD
|1
|AVAXUSD
|-39
|AUDUSD
|45
|USTEC
|-22K
|AUDJPY
|309
|SOLUSD
|952
|DOGEUSD
|-97
|CADJPY
|-101
|DOTUSD
|2
|CHINA50
|-85
|USDCHF
|-71
|XTIUSD
|0
|BRENT
|-8
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.74 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +8.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Darwinex-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Aglobe-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
itexsys-Platform
|0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 172
Alpari-MT5
|0.98 × 61
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
|1.22 × 3076
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
2
0%
127
60%
16%
1.39
0.10
USD
USD
41%
1:200