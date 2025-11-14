SinyallerBölümler
JAMES PETER WILKINSON

TICKRAW8034

JAMES PETER WILKINSON
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 157%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
77 (60.62%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (39.37%)
En iyi işlem:
5.74 USD
En kötü işlem:
-2.51 USD
Brüt kâr:
43.08 USD (148 547 pips)
Brüt zarar:
-30.88 USD (61 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (8.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.27 USD (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
16.08%
Maks. mevduat yükü:
33.45%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
54 (42.52%)
Satış işlemleri:
73 (57.48%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-0.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.43 USD (8)
Aylık büyüme:
157.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
7.57 USD (40.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.91% (7.11 USD)
Varlığa göre:
1.90% (0.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 25
ADAUSD 18
XRPUSD 15
EURUSD 12
GBPUSD 11
AVAXUSD 11
AUDUSD 7
USTEC 7
AUDJPY 5
SOLUSD 5
DOGEUSD 3
CADJPY 3
DOTUSD 1
CHINA50 1
USDCHF 1
XTIUSD 1
BRENT 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 4
ADAUSD 0
XRPUSD 11
EURUSD -2
GBPUSD -1
AVAXUSD -1
AUDUSD -1
USTEC -2
AUDJPY 4
SOLUSD 1
DOGEUSD 0
CADJPY -1
DOTUSD 0
CHINA50 0
USDCHF -1
XTIUSD 0
BRENT 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 38K
ADAUSD 3.8K
XRPUSD 66K
EURUSD -127
GBPUSD 1
AVAXUSD -39
AUDUSD 45
USTEC -22K
AUDJPY 309
SOLUSD 952
DOGEUSD -97
CADJPY -101
DOTUSD 2
CHINA50 -85
USDCHF -71
XTIUSD 0
BRENT -8
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.74 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +8.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 172
Alpari-MT5
0.98 × 61
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.22 × 3076
72 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.14 07:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TICKRAW8034
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
20
USD
2
0%
127
60%
16%
1.39
0.10
USD
41%
1:200
