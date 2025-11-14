- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
119 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (22.22%)
En iyi işlem:
138.33 USD
En kötü işlem:
-3 050.29 USD
Brüt kâr:
2 108.15 USD (96 972 pips)
Brüt zarar:
-3 962.00 USD (40 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (205.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.50 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
153 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-12.12 USD
Ortalama kâr:
17.72 USD
Ortalama zarar:
-116.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-190.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 050.29 USD (1)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 050.29 USD
Maksimum:
3 050.29 USD (762.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.72% (142.14 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
İnceleme yok
