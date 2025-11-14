- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
41 (66.12%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (33.87%)
En iyi işlem:
442.40 USD
En kötü işlem:
-590.05 USD
Brüt kâr:
1 951.36 USD (105 590 pips)
Brüt zarar:
-1 720.41 USD (102 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 268.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 268.50 USD (17)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
36 (58.06%)
Satış işlemleri:
26 (41.94%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
3.73 USD
Ortalama kâr:
47.59 USD
Ortalama zarar:
-81.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-751.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-751.82 USD (6)
Aylık büyüme:
-30.96%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
590.05 USD
Maksimum:
944.32 USD (44.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.90% (129.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|archived
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|682
|archived
|-451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +442.40 USD
En kötü işlem: -590 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 268.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -751.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
8
96%
62
66%
100%
1.13
3.73
USD
USD
4%
1:500