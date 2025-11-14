- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
3.10 USD
En kötü işlem:
-0.46 USD
Brüt kâr:
15.18 USD (1 561 pips)
Brüt zarar:
-0.46 USD (39 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.02 USD (5)
Sharpe oranı:
1.27
Alım-satım etkinliği:
19.29%
Maks. mevduat yükü:
108.89%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
32.00
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
33.00
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
2.17 USD
Ortalama zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.46 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.46 USD (0.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.45% (0.46 USD)
Varlığa göre:
22.87% (22.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
