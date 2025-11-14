- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
20 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.04%)
En iyi işlem:
15.78 USD
En kötü işlem:
-1.51 USD
Brüt kâr:
121.59 USD (700 895 pips)
Brüt zarar:
-4.39 USD (43 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (121.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.59 USD (20)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
51.03%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
26.70
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
27.70
Beklenen getiri:
5.10 USD
Ortalama kâr:
6.08 USD
Ortalama zarar:
-1.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.39 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.39 USD
Maksimum:
4.39 USD (0.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.87% (4.39 USD)
Varlığa göre:
2.97% (17.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|15
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|65
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|652K
|GBPUSD
|2.1K
|XAUUSD
|3.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.78 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +121.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live
|0.89 × 762
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.03 × 1170
|
ICMarkets-Live07
|1.09 × 264
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1174
|
ICMarkets-Live12
|1.25 × 894
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
