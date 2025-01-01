SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MSC Gold Stable Pro
Büyüme
510%
Aboneler
10
Haftalar
82
İşlemler
587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.29
Maks. düşüş
34%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
129%
Aboneler
13
Haftalar
56
İşlemler
186
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
22%
Daily Gold Sniper
Büyüme
557%
Aboneler
15
Haftalar
42
İşlemler
135
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.07
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
501%
Aboneler
20
Haftalar
126
İşlemler
1196
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 806%
Aboneler
41
Haftalar
155
İşlemler
595
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.44
Maks. düşüş
27%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 924%
Aboneler
3
Haftalar
45
İşlemler
1938
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.76
Maks. düşüş
46%
Deux ex machina
Büyüme
5 155%
Aboneler
5
Haftalar
236
İşlemler
1441
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 608%
Aboneler
73
Haftalar
211
İşlemler
5509
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 499%
Aboneler
115
Haftalar
49
İşlemler
1565
Kazanç
78%
Kâr faktörü
5.79
Maks. düşüş
33%
OnlyUJ
Büyüme
221%
Aboneler
13
Haftalar
70
İşlemler
428
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.31
Maks. düşüş
17%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.