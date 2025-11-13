SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5Phoenix
Stephanos Massouras

MT5Phoenix

Stephanos Massouras
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 142%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
49 (72.05%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (27.94%)
En iyi işlem:
222.54 EUR
En kötü işlem:
-139.80 EUR
Brüt kâr:
1 912.70 EUR (60 239 pips)
Brüt zarar:
-798.26 EUR (25 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (547.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
547.33 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
42.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
54 (79.41%)
Satış işlemleri:
14 (20.59%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
16.39 EUR
Ortalama kâr:
39.03 EUR
Ortalama zarar:
-42.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-140.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-141.12 EUR (2)
Aylık büyüme:
106.68%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.93 EUR
Maksimum:
285.34 EUR (59.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.55% (285.34 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +222.54 EUR
En kötü işlem: -140 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +547.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -140.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🔥 MT5Phoenix – Live XAUUSD Trading Signal

I trade XAUUSD manually on IC Markets EU MT5.
Years of experience in gold trading (30-minute timeframe and higher).
I enter only when my system gives clear signal – no overtrading.

Live Statistics (67 trades):
• Profit factor: 16.55
• Win rate: 71.64% (48 wins / 19 losses)
• Average profit: €39.78 | Average loss: €42.01
• Max drawdown: €285.34 (59.40%)
• Recovery factor: 3.89
• Longs: 80.6% winning | Shorts: 46.2% winning

Real account, real-time data, full transparency.
You see every trade the moment I take it.

Live P&L and equity curve updated instantly.
All trade details posted in private Telegram group (invite sent after subscription).

Any questions? Message me here on MQL5 – happy to answer.

İnceleme yok
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 23:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 23:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol