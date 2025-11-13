- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
385.85 USD
En kötü işlem:
-40.88 USD
Brüt kâr:
1 623.39 USD (210 600 pips)
Brüt zarar:
-365.16 USD (200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 623.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 623.39 USD (6)
Sharpe oranı:
1.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
8.86
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.45
Beklenen getiri:
157.28 USD
Ortalama kâr:
270.57 USD
Ortalama zarar:
-182.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.20 USD (2)
Aylık büyüme:
1.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.97 USD
Maksimum:
141.97 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|210K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +385.85 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 623.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
