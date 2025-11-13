- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
35.10 USD
En kötü işlem:
-29.60 USD
Brüt kâr:
134.12 USD (2 273 pips)
Brüt zarar:
-56.30 USD (855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (134.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.12 USD (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
18.46%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
5.56 USD
Ortalama kâr:
11.18 USD
Ortalama zarar:
-28.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.60 USD (1)
Aylık büyüme:
3.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.60 USD
Maksimum:
29.60 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (26.70 USD)
Varlığa göre:
2.22% (57.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOUSD
|5
|NASUSD
|5
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOUSD
|48
|NASUSD
|36
|XAUUSD
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOUSD
|218
|NASUSD
|365
|XAUUSD
|835
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.10 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +134.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.04 × 113
|
ICMarkets-Live11
|6.20 × 5
|
VantageFX-Live 4
|8.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|11.50 × 14
|
ICMarkets-Live08
|11.86 × 14
|
Tickmill-Live
|11.89 × 9
|
ICMarkets-Live15
|12.11 × 18
|
Darwinex-Live
|12.56 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|12.79 × 24
|
ICMarkets-Live04
|14.47 × 15
|
Tickmill-Live02
|14.57 × 14
|
ICMarkets-Live17
|19.90 × 20
|
FBS-Real-1
|21.00 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
0%
14
85%
18%
2.38
5.56
USD
USD
2%
1:100