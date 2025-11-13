- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
45.17 USD
En kötü işlem:
-18.33 USD
Brüt kâr:
383.89 USD (38 766 pips)
Brüt zarar:
-69.41 USD (6 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (278.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.82 USD (11)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
8.53
Alış işlemleri:
21 (84.00%)
Satış işlemleri:
4 (16.00%)
Kâr faktörü:
5.53
Beklenen getiri:
12.58 USD
Ortalama kâr:
20.20 USD
Ortalama zarar:
-11.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.12 USD (2)
Aylık büyüme:
157.24%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.40 USD
Maksimum:
36.85 USD (7.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD..
|314
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD..
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.17 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +278.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
