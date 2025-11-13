SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / T REPPLE MARGIN MANUVER
Muhammad Ichsan

T REPPLE MARGIN MANUVER

Muhammad Ichsan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-MT5 7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
16 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (23.81%)
En iyi işlem:
17.21 USD
En kötü işlem:
-6.67 USD
Brüt kâr:
37.07 USD (416 199 pips)
Brüt zarar:
-16.45 USD (1 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.63 USD (5)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
3 (14.29%)
Satış işlemleri:
18 (85.71%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-3.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.02 USD (3)
Aylık büyüme:
234.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
14.40 USD (62.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.21 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T REPPLE MARGIN MANUVER
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
29
USD
1
0%
21
76%
100%
2.25
0.98
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.