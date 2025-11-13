- Büyüme
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
87 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.45%)
En iyi işlem:
41.90 USD
En kötü işlem:
-29.02 USD
Brüt kâr:
92.65 USD (48 972 pips)
Brüt zarar:
-51.29 USD (27 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (19.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
59 (63.44%)
Satış işlemleri:
34 (36.56%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-36.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.67 USD (2)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 USD
Maksimum:
36.67 USD (6.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.90 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold Intraday scalper
