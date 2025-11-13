SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Intraday Scalper
Jaideep Bhattacharjee

Gold Intraday Scalper

Jaideep Bhattacharjee
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
87 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.45%)
En iyi işlem:
41.90 USD
En kötü işlem:
-29.02 USD
Brüt kâr:
92.65 USD (48 972 pips)
Brüt zarar:
-51.29 USD (27 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (19.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
59 (63.44%)
Satış işlemleri:
34 (36.56%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-36.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.67 USD (2)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 USD
Maksimum:
36.67 USD (6.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.90 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
Gold Intraday scalper


İnceleme yok
2025.11.13 16:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
