SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Muhammad Helmi Ghazali 152838
Mohd Sauff Bin Zabidi

Muhammad Helmi Ghazali 152838

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
36 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (47.83%)
En iyi işlem:
47.70 USD
En kötü işlem:
-77.92 USD
Brüt kâr:
315.95 USD (10 064 pips)
Brüt zarar:
-418.32 USD (15 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (51.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
21 (30.43%)
Satış işlemleri:
48 (69.57%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-1.48 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-12.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-337.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-337.25 USD (15)
Aylık büyüme:
-82.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.28 USD
Maksimum:
337.25 USD (93.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -102
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.70 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +51.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.13 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol