İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
36 (52.17%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (47.83%)
En iyi işlem:
47.70 USD
En kötü işlem:
-77.92 USD
Brüt kâr:
315.95 USD (10 064 pips)
Brüt zarar:
-418.32 USD (15 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (51.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.59 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
21 (30.43%)
Satış işlemleri:
48 (69.57%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-1.48 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-12.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-337.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-337.25 USD (15)
Aylık büyüme:
-82.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.28 USD
Maksimum:
337.25 USD (93.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-102
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.70 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +51.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
