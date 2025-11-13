- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
1 000.21 USD
En kötü işlem:
-514.42 USD
Brüt kâr:
4 921.54 USD (16 184 pips)
Brüt zarar:
-3 810.24 USD (11 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 951.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 951.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
85.48 USD
Ortalama kâr:
984.31 USD
Ortalama zarar:
-476.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 735.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 735.18 USD (4)
Aylık büyüme:
1.11%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
500.16 USD
Maksimum:
1 751.29 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.37% (378.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.59 × 628
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
0%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
2
92%
13
38%
100%
1.29
85.48
USD
USD
0%
1:200