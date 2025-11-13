SinyallerBölümler
Teles Pohl Maciel

Pohl robo

Teles Pohl Maciel
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
15 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (57.14%)
En iyi işlem:
2.42 USD
En kötü işlem:
-15.68 USD
Brüt kâr:
8.75 USD (44 pips)
Brüt zarar:
-159.61 USD (698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.34 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.92
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
14 (40.00%)
Satış işlemleri:
21 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-4.31 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.93 USD (8)
Aylık büyüme:
-75.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.86 USD
Maksimum:
150.86 USD (75.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -654
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.42 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.13 12:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
