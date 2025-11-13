- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|6
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|CHFJPY
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|34
|EURCAD
|-4
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|-12
|AUDNZD
|-8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.9K
|EURUSD
|3.3K
|EURCAD
|-587
|EURAUD
|3.6K
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💎 Denis Boschian | Diversified Trading. Managed Risk.
Welcome to Denis Boschian, your MQL5 signal for consistent growth across multiple financial markets.
We focus on disciplined trading, prioritizing capital protection above all else. Our approach leverages diversification to minimize risk exposure from any single asset or market condition.
-
Assets Traded: Forex Majors, Indices, Commodities (Gold/Oil), and potentially Cryptocurrencies.
-
Risk Control: Strict Stop Loss (SL) on every trade.
-
Goal: Steady, long-term portfolio growth.
-
Max Drawdown Target: Below 20%
Subscribe now for a truly diversified, risk-aware trading experience.
