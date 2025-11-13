SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Denis Boschian
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
22 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.00%)
En iyi işlem:
25.18 EUR
En kötü işlem:
-15.37 EUR
Brüt kâr:
123.99 EUR (16 221 pips)
Brüt zarar:
-35.99 EUR (6 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (81.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
81.02 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
1 (4.00%)
Satış işlemleri:
24 (96.00%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
3.52 EUR
Ortalama kâr:
5.64 EUR
Ortalama zarar:
-12.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.37 EUR (1)
Aylık büyüme:
55.99%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
15.37 EUR (11.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
7.60% (14.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 9
EURUSD 6
EURCAD 4
EURAUD 3
CHFJPY 2
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 68
EURUSD 34
EURCAD -4
EURAUD 23
CHFJPY -12
AUDNZD -8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.9K
EURUSD 3.3K
EURCAD -587
EURAUD 3.6K
CHFJPY -1.9K
AUDNZD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.18 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +81.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
💎 Denis Boschian | Diversified Trading. Managed Risk.

Welcome to Denis Boschian, your MQL5 signal for consistent growth across multiple financial markets.

We focus on disciplined trading, prioritizing capital protection above all else. Our approach leverages diversification to minimize risk exposure from any single asset or market condition.

  • Assets Traded: Forex Majors, Indices, Commodities (Gold/Oil), and potentially Cryptocurrencies.

  • Risk Control: Strict Stop Loss (SL) on every trade.

  • Goal: Steady, long-term portfolio growth.

  • Max Drawdown Target: Below 20%

Subscribe now for a truly diversified, risk-aware trading experience.


İnceleme yok
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
