Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Twinwest Prime

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 70%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
43 (91.48%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.51%)
En iyi işlem:
31.95 USD
En kötü işlem:
-4.32 USD
Brüt kâr:
153.38 USD (14 131 pips)
Brüt zarar:
-14.39 USD (1 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (96.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.28 USD (33)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
20.81
Alış işlemleri:
39 (82.98%)
Satış işlemleri:
8 (17.02%)
Kâr faktörü:
10.66
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.68 USD (2)
Aylık büyüme:
69.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.68 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (6.68 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.95 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +96.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!

Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00


📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0

İnceleme yok
2025.11.13 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
