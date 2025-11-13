- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
43 (91.48%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.51%)
En iyi işlem:
31.95 USD
En kötü işlem:
-4.32 USD
Brüt kâr:
153.38 USD (14 131 pips)
Brüt zarar:
-14.39 USD (1 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (96.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.28 USD (33)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
20.81
Alış işlemleri:
39 (82.98%)
Satış işlemleri:
8 (17.02%)
Kâr faktörü:
10.66
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.68 USD (2)
Aylık büyüme:
69.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.68 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (6.68 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.95 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +96.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!
Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.
✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent
✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH
✅ Leverage: 1:500
✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00
📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0
İnceleme yok