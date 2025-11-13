- Büyüme
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
75 (87.20%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (12.79%)
En iyi işlem:
11.41 USD
En kötü işlem:
-4.29 USD
Brüt kâr:
200.14 USD (20 297 pips)
Brüt zarar:
-21.57 USD (2 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (45.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.70 USD (19)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
2.92%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
41.62
Alış işlemleri:
66 (76.74%)
Satış işlemleri:
20 (23.26%)
Kâr faktörü:
9.28
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-1.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.29 USD (1)
Aylık büyüme:
17.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.29 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (4.29 USD)
Varlığa göre:
0.09% (1.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.41 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!
Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.
✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent
✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH
✅ Leverage: 1:500
✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00
📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0
