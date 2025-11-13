SinyallerBölümler
Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Twinwest

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
75 (87.20%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (12.79%)
En iyi işlem:
11.41 USD
En kötü işlem:
-4.29 USD
Brüt kâr:
200.14 USD (20 297 pips)
Brüt zarar:
-21.57 USD (2 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (45.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.70 USD (19)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
2.92%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
41.62
Alış işlemleri:
66 (76.74%)
Satış işlemleri:
20 (23.26%)
Kâr faktörü:
9.28
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-1.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.29 USD (1)
Aylık büyüme:
17.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.29 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (4.29 USD)
Varlığa göre:
0.09% (1.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.41 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🚀 Copy the Twinvest trading system via RoboForex CopyFx!

Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00


📲 Telegram: https://t.me/+9cL4UPpgKV5lNjc0

İnceleme yok
2025.11.13 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.